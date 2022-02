Passi carrabili in centro, la denuncia di FI: «Situazione ormai allarmante»

Sul tema centro storico, e in particolare sul discorso parcheggi, è tornata a parlare Forza Italia con una nota a firma del Vicecommissario Luca Mariotti e del Membro del Coordinamento Comunale Vincenzo Rossi:

«In seguito a numerose segnalazioni ricevute dai cittadini desideriamo intervenire per portare a conoscenza dell’amministrazione comunale e degli organi competenti che nell’area del centro della città in prossimità dei passi carrabili questi risultano essere in molte occasioni occupati, a cosa serve pagare la tassa per il passo carrabile se poi assistiamo ad una totale assenza di controlli per far rispettare il divieto?? Per fare un esempio in Via Montebello e Via Curtatone sono molto spesso occupati. I cittadini sono stanchi di non trovare il posteggio nonostante il pagamento della tassa annuale. Anche questo denota il totale abbandono in cui versa il Capoluogo di Regione. Ancona ha bisogno di buongoverno, non di forze politiche che pensano solamente al proprio tornaconto politico».