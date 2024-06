Terzo mandato per Filippo Moschella. Con il 66,12% dei voti è confermato sindaco di Sirolo

SIROLO - Oltre il 66% di preferenze e (per la terza volta) la fascia di primo cittadino. A Sirolo è trionfo per Filippo Moschella. Il sindaco uscente ottiene il 66,1% delle preferenze contro il 33,9% dello sfidante Moreno Misiti. Per Moschella, appoggiato dalla lista Impegnati per Sirolo, 1.497 voti contro i 767 di Misiti (Sirolo nel Cuore).