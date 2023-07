CONSIGLIO COMUNALE | Il 26 luglio il neo sindaco Silvetti illustrerà le linee programmatiche di mandato

ANCONA - E' convocata per mercoledì mattina alle 8.30 la quarta seduta consiliare della nuova legislatura dorica. Sarà proprio il neo sindaco di Ancona Daniele Silvetti ad illustrare al Consiglio comunale le linee programmatiche di mandato 2023/2028. Quella del 26 luglio sarà probabilmente la prima seduta in cui si inizierà ad affrontare alcuni temi dirimenti per la città. Tra gli altri punti all'ordine del giorno, infatti, l'assestamento del bilancio di previsione 2023/2025 e le modifiche al Programma triennale delle opere pubbliche ed all'Elenco annuale dei lavori pubblici