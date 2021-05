Comune di Fabriano, il sindaco Santarelli: «L’assessore Pascucci si è dimesso»

FABRIANO- Cristiano Pascucci si è dimesso dal ruolo di assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici del comune di Fabriano. La comunicazione è stata resa nota direttamente dal sindaco Gabriele Santarelli attraverso la propria pagina Facebook:

«Mercoledì mattina ho ricevuto sulla mia scrivania le dimissioni irrevocabili dell'assessore Pascucci dal suo ruolo. È una decisione che non c'è stata preannunciata in alcun modo e che ci ha colto alla sprovvista. Nei prossimi giorni nonostante l'irrevocabilità delle dimissioni proverò a parlarci per capire se è possibile ricomporre la situazione ma nel frattempo da domani le sue deleghe saranno attribuite al vicesindaco Arcioni».