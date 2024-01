Il sindaco Daniele Silvetti su Piazza Pertini: «È una priorità di questa Amministrazione»

ANCONA – Il futuro di piazza Pertini «è una priorità di questa Amministrazione». Il sindaco Daniele Silvetti sottolinea l’impegno del Comune di Ancona nel voler dare una destinazione alla centralissima piazza, che nel corso degli anni ha perso identità. «E’ nostra intenzione – spiega il sindaco – rilanciarla, darle appunto una destinazione per prevederne diversi utilizzi. Questo obiettivo implica la necessità di pensare a una copertura che possa renderla fruibile nei diversi mesi dell’anno, alla creazione di nuovi posti auto a raso, alla realizzazione di un calendario di appuntamenti che possano darle vitalità. Mi riferisco – entra nel dettaglio – agli eventi sportivi che pure sono in programma per tutto il mese di luglio prossimo, ma anche a manifestazioni che richiedono quella tipologia di spazio».

A tal scopo, di fondamentale importanza sarà l’ormai prossima costituzione della Consulta delle Attività Economiche «che l’assessore Eliantonio sta perfezionando. Con il contributo fattivo delle Associazioni di categoria saremo sicuramente in grado di organizzare manifestazioni di diverso tipo e in diversi momenti dell’anno», aggiunge il sindaco. “Questa è la nostra posizione – conclude – e questo è il metodo di lavoro con il quale ci stiamo misurando per portare risultati in questa città».