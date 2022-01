Sindaco accusato di stalking, interrogazione FdI: «Doveva informare il Consiglio»

CHIARAVALLE - Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia di Chiaravalle propone un'interrogazione al sindaco di Chiaravalle, sotto indagine per l'accusa di stalking. «Si è avuta conoscenza solo in questi giorni dalla stampa locale che il sindaco sarebbe stato colpito da provvedimento giudiziale cautelare nel mese di novembre 2021- si legge nel testo- detto provvedimento riguarderebbe il divieto per il sindaco di avvicinarsi a meno di 100 metri da una dipendente comunale, in forza di presunti gravi fatti di reato perpetrati nei confronti di quest'ultima. Il provvedimento in questione non potrebbe essere considerato come mera questione personale, bensì, stante il divieto per il sindaco di accedere liberamente agli uffici comunali, in quanto luogo di lavoro della persona offesa dai reati ipotizzati. Tale circostanza è certamente da ritenersi di rilevanza ed interesse pubblico, in quanto idonea ad incidere pesantemente sulla capacità del sindaco di svolgere adeguatamente ed agevolmente i compiti connessi al suo ruolo istituzionale».

«Sarebbe stato quindi dovere del sindaco e/o della Giunta - in ossequio ai generali principi di trasparenza e correttezza istituzionale informare tempestivamente il Consiglio comunale del citato- prosegue FdI- provvedimento giudiziale e delle circostanze di interesse pubblico che ne conseguono; ? nessuna informativa in tal senso è mai avvenuta».

Le richieste

Le richieste elencate punto per punto nel testo dell'interrogazone: