Mancinelli scrive al ministro dell'Economia: «Servono risorse per la sanità territoriale»

Beppe Sala, Giorgio Gori, il sindaco di Firenze Dario Nardella e quello di Ancona Valeria Mancinelli hanno sottoscritto una richiesta al Ministero dell'Economia perché vengano stanziate importanti risorse per la sanità territoriale che, «sempre più, si dimostra lo strumento migliore per venire incontro ai bisogni di tutte le fasce di popolazione, soprattutto le più vulnerabili, e per far fronte al risveglio del Covid-19».

C’è anche la firma del sindaco dorico sul documento, ma a darne notizia è il primo cittadino di Lecco Mauro Gattinoni che, dopo le ultime disposizioni di Regione Lombardia seguite proprio a un confronto con i sindaci, si raccomanda ai suoi cittadini richiamando a comportamenti responsabili «per non dover ritornare a quelle situazioni drammatiche che purtroppo abbiamo conosciuto la scorsa primavera».