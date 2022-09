Lavoro e formazione, nuovi uffici e sala meeting: Enfap Marche sbarca nei pressi del Rettorato

ANCONA- «I lavoratori più formati sono quelli che affrontano meglio la crisi, perché più flessibili alle diverse esigenze del mercato del lavoro, hanno più potere contrattuale, sono più consapevoli del loro valore e risultano essere quelli meno soggetti a infortuni. La formazione, efficace e di qualità, diventa così un diritto della persona, un requisito essenziale che vogliamo in tutti i modi difendere». Sono le parole di Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Uil Marche che annuncia l’apertura della nuova sede dell’Enfap, ente accreditato di formazione di emanazione Uil. Il taglio del nastro si terrà martedì 6 settembre alle ore 11 in via Palestro 5 alla presenza delle istituzioni locali e del tesoriere nazionale UIL, Benedetto Attili, di Claudia Mazzucchelli, Segretaria Generale Uil Marche e di Andrea Rossetti presidente Enfap Marche

Quella di via Palestro sarà una sede più funzionale per l’ente con circa 200 metri quadrati di uffici e sala meeting accreditata per tenere i corsi. «La formazione professionale – spiega Andrea Rossetti, presidente di Enfap Marche – è leva propulsiva fondamentale del mercato del lavoro». Enfap è nata del 2000 e solo nell’ultimo biennio ha organizzato 251 corsi di cui 176 di formazione, 65 corsi di apprendistato professionalizzante e 10 corsi di qualifica professionale. In tutto sono stati coinvolti 2.178 tra lavoratori, apprendisti e disoccupati. Per il 2023 Enfap Marche sta lavorando a nuovi progetti quadro in risposta a nuovi avvisi finanziati con risorse del Pnrr, del FSE plus e dell’apprendistato oltre alle risorse messe a disposizione dai vari fondi interprofessionali.