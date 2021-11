Consiglio provinciale, Simone Pugnaloni tra i candidati

Il sindaco Simone Pugnaloni si è candidato nella lista di centrosinistra per le prossime elezioni provinciali, previste il 18 dicembre. Al voto andranno tutti i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della Provincia di Ancona. «La scelta del sindaco di esporsi in prima persona e tentare l’ingresso nell’assemblea dell’ente provinciale dimostra l’attenzione verso temi tanto delicati quanto strategici per il futuro anche della città di Osimo» scrive il Comune in una nota.

«Il prossimo presidente della Provincia, infatti, guiderà verso la nuova gestione dei rifiuti per i prossimi 12 anni, con ripercussioni anche su Astea- continua la nota- Tra i temi che riguardano Osimo, la risoluzione del contenzioso con la Provincia per il Prg 2006 che in parte non venne condiviso e si trova quindi ancora sub-judice. Altri obiettivi sono poi l’istituzione del liceo sportivo, nuove asfaltature, bypass a Padiglione, allargamento di via Querce e rotatoria sulla provinciale Jesina in zona industriale Monticelli a Campocavallo, oltre all’approvazione della nuova variante al Prg il cui percorso in Comune è già iniziato ma va condiviso con la Provincia». (Foto di repertorio)