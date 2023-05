Daniele Silvetti sindaco, Sacconi (Udc): «Ancona volta pagina»

ANCONA- La coalizione di centrodestra continua a gioire per la vittoria storica di Daniele Silvetti e il commissario regionale Udc Marche, Antonio Saccone, si è complimentato con il neo sindaco di Ancona, sostenuto anche dallo scudo crociato. «Una straordinaria vittoria degli anconetani che hanno premiato la voglia di cambiamento, il desiderio aprire una nuova stagione all’insegna della novità e della competenza. Ancona ci ha dato fiducia premiando Daniele Silvetti- commenta-. Una grande opportunità – riprende Saccone - per il centro destra e per il sindaco Daniele Silvetti a cui va un grande in bocca al lupo, certi che saprà tradurre al meglio con progetti concreti il rilancio del capoluogo marchigiano».