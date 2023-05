Gli ultimi confronti, poi Raval e Nyx Club: Silvetti chiude la campagna elettorale parlando ai (e di) giovani

ANCONA - Economia, sociale e politiche giovanili. Alcuni punti del programma elettorale di Daniele Silvetti, candidato Sindaco di Ancona, racchiusi in tre gesti nell’ultimo giorno di campagna elettorale. Dopo l'incontro di ieri in piazza Roma alla presenza, fra gli altri, del Ministro Abodi e del Presidente Acquaroli, Daniele Silvetti chiude oggi ufficialmente la propria campagna elettorale con tre focus.

Il primo, alle 16:00, a Marina Dorica, incontrando un gruppo di operatori del porto turistico della città “per ribadire, ancora una volta, la centralità delle politiche del mare e delle infrastrutture per il capoluogo di regione, degno di questo nome”. Alle 17:30, attenzione per il sociale con la visita in due strutture per anziani della città. “Un segno di attenzione concreto verso i nostri anziani e per gli operatori che li assistono, anche alla luce della carenza di posti letto in città che costringono le famiglie a trasferire, con grandi disagi, i loro anziani nelle case di riposo di Osimo, Senigallia e Camerano”. Infine, i giovani: Un doppio happening, prima in piazza del Papa alle 19:00 e, quindi, dopo cena al Nyx Club Ancona alla Baraccola.