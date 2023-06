La prima settimana da sindaco di Silvetti: «Priorità alla composizione della giunta e alle partecipate»

ANCONA- Proclamato sindaco di Ancona il giorno dopo l’elezione, Daniele Silvetti si è messo subito al lavoro per la città. Otto giorni di fuoco tra impegni amministrativi e politici. «Sono entrato subito nel vivo di quelle che sono le questioni pendenti della macchina comunale, quindi la gestione e riorganizzazione amministrativa di tutti i dirigenti e poi, i dossier aperti sulle partecipate- afferma il primo cittadino-. Sul piano politico sono impegnato nella composizione della giunta. Finché non sarà insediata tutto è sulle spalle dell’ufficio del sindaco. Sto svolgendo anche le mansioni degli assessori, ad esempio sono appena stato ad un tavolo in Prefettura per l’ordine e la sicurezza pubblica in vista di eventi, come concerti e manifestazioni. È comunque un lavoro molto stimolante, si sente la responsabilità delle scelte». Per quanto riguarda la composizione della giunta «sono a buon punto, 7 assessori su 9 sono decisi, mancano quello al Bilancio e alla Cultura per il quale sto vagliando diversi profili di tecnici che non vengono dalla politica- riferisce Silvetti-. Mi prendo questo fine settimana per decidere, già lunedì la giunta potrebbe essere al completo, quindi con una settimana di anticipo rispetto al Consiglio comunale del 19 giugno».

Quali sono le azioni più importanti da compiere in questo primo mese al governo della città? «Sicuramente le partecipate. L’urgenza è Anconambiente perché il 30 giugno scade la delibera di affidamento al gestore unico dei rifiuti. Ho incontrato il presidente della provincia di Ancona e altri sindaci per capire quali strategie adottare- dichiara il sindaco Silvetti-. Poi dobbiamo rendere operativa la macchina politica. Per le azioni da mettere in campo dobbiamo prima renderci conto delle risorse a disposizione. Nel frattempo gli uffici comunali continuano a lavorare e a rispondere ad eventuali interventi urgenti».