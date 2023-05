Elezioni, è il giorno del Centrodestra. In piazza Roma arrivano Meloni, Salvini e Tajani a sostegno di Silvetti

ANCONA - Tre rappresentanti dello Stato in arrivo ad Ancona, unico capoluogo di regione al voto per sostenere la candidatura di Daniele Silvetti. Appoggiato da tre liste civiche, ‘Ancona Protagonista’, ‘Rinasci Ancona’, ‘Civitas, civici Salvi per Ancona’ e dai partiti Forza Italia (che si presenta con la lista Forza Italia-Civici Ancona), Fratelli d’Italia, Lega e Udc, Daniele Silvetti salirà sul palco del comizio elettorale insieme al premier Giorgia Meloni e ai due massimi esponenti, rispettivamente di Forza Italia, Antonio Tajani e della Lega, Matteo Salvini.

Appuntamento aperto alla cittadinanza che si svolgerà oggi pomeriggio (lunedì) alle 17.30 in piazza Roma.