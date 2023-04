Silvetti tra i quartieri. Il candidato sindaco visita Guasco-San Pietro: "E' in stato di abbandono"

ANCONA - "Palpabile l’assenza, visibile lo stato di abbandono, evidente la trascuratezza". Il candidato sindaco delle liste civiche ‘Ancona Protagonista’, ‘Rinasci Ancona’, ‘Civitas, civici Salvi per Ancona’ e dei partiti Forza Italia-Civici Ancona, Fratelli d’Italia, Lega e Udc, Daniele Silvetti si è recato oggi nel cuore della città per un sopralluogo sullo stato del rione storico della città, accompagnato dai candidati Fdi, Angelo Eliantonio e Matteo Marzioli.

Partendo dalla mancanza delle indicazioni verso i percorsi che conducono a luoghi caratteristici e di valenza storico architettonica, il degrado complessivo “è imbarazzante”, dice Silvetti. “Le piccole aree verdi create a corredo dei plessi abitativi sono in condizioni pietose, per non parlare della mancanza degli arredi urbani che avrebbero permesso di vivere e popolare queste piccole piazze che sono state create nel tempo. L’imbrattamento dei muri di cinta è un segno evidente dello scarso controllo su questa parte della città che è fuori dal passeggio ma non dall’interesse turistico. Viene infatti presa di mira da gruppi di giovani che sapendo di sfuggire al controllo delle forze dell’ordine hanno stabilito qui il loro punto di ritrovo creando danni e disordine. Un destino impietoso per la storia della nostra città”. E ancora. Un piccolo ponte di collegamento completamente diroccato, un cunicolo di passaggio usato come discarica di materiale edile, transenne un po’ ovunque “per mettere in finta sicurezza le aree più ammalorate o addirittura impercorribili. Senza parlare - conclude Silvetti - delle scalette di collegamento inaccessibili da oltre cinque anni. A tutto questo bisogna mettere fine dando ordine alle Manutenzioni e creando un apposito ufficio per la Strategia Urbana”.