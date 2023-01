«Videosorveglianza e gestione parcheggi, no alla gestione unica». Marco Baldassini deposita mozione urgente

FALCONARA – No alla gestione unificata di parcheggi a pagamento su strisce blu e sistema di videosorveglianza. Lo chiede il consigliere comunale Marco Baldassini che questa mattina ha presentato una mozione urgente per revocare l'indirizzo di Giunta che vorrebbe predisporre un bando unico per affidare i due servizi. «E' scorretto che a pochi mesi dalle elezioni comunali – dice il consigliere – venga affidato un doppio servizio di 5 anni». Nella mozione urgente Baldassini chiede che sindaco, giunta e assessore competente si impegnino piuttosto a prorogare l'attuale contratto di gestione della sosta a pagamento, che è in mano alla Sis di Perugia, fino al 30 settembre e di prevedere un bando di interesse pubblico per la gestione, manutenzione, sostituzione ed incremento della videosorveglianza «che ad oggi – scrive – trascorsi circa 4 anni e mezzo dalle promesse fatte in campagna elettorale non è stato fatto». Baldassini sottolinea con un post Facebook che «l'attuale capitolo di bilancio degli introiti dalla sosta a pagamento incamera circa 650mila euro annui» e specifica che per la sua squadra l'idea della sosta a pagamento «è differente e alla portata di tutti e no solo a chi fa richieste e petizioni».