Sicurezza sul lavoro, Mastrovincenzo (Pd): «Dati allarmanti e Giunta immobile»

ANCONA – «I dati Inail elaborati dalla Cgil relativi agli infortuni sul lavoro sono molto preoccupanti». Lo dice in una nota Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale del Partito Democratico. «Nei primi 5 mesi del 2022 - prosegue - sono aumentati del 30% rispetto allo stesso periodo del 2021. Aumentano sensibilmente gli infortuni degli under 19 e delle donne. In particolare i settori più colpiti sono quelli dei trasporti, del magazzinaggio, della sanità e delle costruzioni. Anche il dato degli incidenti mortali è purtroppo in crescita. Davanti a questo quadro sconfortante, spicca l’assoluto immobilismo della Giunta Acquaroli, nonostante la mozione del Gruppo Pd, di cui ero stato il primo firmatario, approvata 5 mesi fa all’unanimità dal Consiglio regionale in tema di sicurezza sul lavoro».

Prosegue ancora Mastrovincenzo: «L’atto di indirizzo impegnava la Giunta ad aumentare le risorse per le attività di prevenzione, ad aumentare il numero degli addetti alle attività di prevenzione e protezione dai rischi in ambito lavorativo da parte dell’ASUR, a definire al più presto il Piano regionale mirato di prevenzione e quelli tematici, così come previsto dal Piano Nazionale 2020-2025. Alla luce degli ultimi dati, la mozione approvata dal Consiglio Regionale a febbraio assume ancora più rilevanza e non sono più accettabili dilazioni temporali da parte della Giunta regionale a cui chiediamo da tempo risposte concrete. Su questo tema è indispensabile l’impegno di tutti, a partire dalle istituzioni e dalle imprese: occorre sempre più investire in sicurezza, prevenzione, formazione, lavoro stabile e di qualità».