Comunali a Senigallia, gli architetti: «Messa in sicurezza del territorio e trasparenza»

SENIGALLIA - Le elezioni comunali a Senigallia sono alle porte e l’Ordine degli Architetti di Ancona ha incontrato gran parte dei candidati sindaco. Il ciclo di incontri istituzionali ha coinvolto prima Gennaro Campanile, Paolo Molinelli, Massimo Olivetti e Fabrizio Volpini e poi Rosaria Diamantini e Alessandro Merli.



Nel corso di questi brevi meeting, Ordine degli Architetti e candidati sindaco hanno parlato delle loro idee e progetti per il futuro della città. “Senigallia riveste un ruolo di primo piano per tutta la provincia - spiega la presidente dell’Ordine degli Architetti di Ancona, Donatella Maiolatesi - soprattutto per l’indotto turistico e, di conseguenza economico che ha. Ma come il recente passato insegna è anche un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico. Un territorio che deve essere tutelato e monitorato”. A tutti i candidati sindaco, infatti, l’Ordine ha ribadito - tra gli altri temi - due priorità: la messa in sicurezza del territorio e la valorizzazione del lungomare, vetrina e per certi versi simbolo di Senigallia. “Il nostro auspicio è che, chiunque venga eletto come prossimo sindaco, per la realizzazione di opere pubbliche promuova i concorsi di progettazione a due gradi: si tratta di procedure trasparenti in grado di garantire a tutti che vinca davvero il progetto di miglior qualità. Ribadiamo, infatti, che l’edilizia si rilancia solo attraverso qualità, sostenibilità e minor consumo possibile di territorio e di risorse. Senigallia è un patrimonio da proteggere ma anche da rilanciare. Facciamo il nostro in bocca al lupo a tutti i candidati” conclude Donatella Maiolatesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.