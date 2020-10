Semaforo a chiamata e nuovo sentiero, mozione approvata: nuova viabilità per la baia

Approvata oggi pomeriggio dalla Commissione Trasporti la mozione proposta da Fratelli d’Italia, che prevede l'istallazione di un impianto semaforico fisso a chiamata per i mezzi pubblici sull'unica strada di accesso alla splendida Baia di Portonovo.

«Grazie ad una nostra interrogazione urgente in Consiglio comunale quest'estate si è provveduto ad una sperimentazione- commenta il consigliere comunale FdI e firmatario della mozione, Angelo Eliantonio - qualche secondo di attesa sarà inevitabile ma potrà valere la sicurezza di chi percorre quella strada, stretta e pericolosa al passaggio dei frequenti mezzi Conerobus, oltre ad essere utile in caso di soccorsi urgenti verso la spiaggia. Inoltre, come abbiamo chiesto oggi, è in arrivo per la prossima estate anche un sentiero pedonale per raggiungere il mare in sicurezza a partire dalla zona a monte. L'accessibilità della Baia di Portonovo andrebbe completamente ripensata potenziando infrastrutture e favorendo ulteriore turismo ma nel frattempo proviamo nell'immediato a fare interventi utili».



