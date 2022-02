Via i vecchi semafori, arrivano quelli intelligenti

E' iniziata nei giorni scorsi l'attività straordinaria di rimozione dei vecchi impianti semaforici cosiddetti “intelligenti” presenti in città da parte di Osimo Servizi.

Pervenivano da tempo al Comune segnalazioni sul potenziale rischio derivante dagli impianti in disuso, così è stato redatto un piano di rimozione assieme al Comando di Polizia Locale e all'assessore alla Sicurezza e Viabilità Federica Gatto, che ha ricordato come gli impianti rallenta traffico non fossero a norma di legge. Alla rimozione ha collaborato la DEA Srl per quanto riguarda la parte della connessione elettrica.