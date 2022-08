Progetto scuole sicure, per Loreto in arrivo 12mila euro

LORETO - Il Ministero dell’Interno ha finanziato con oltre 12mila euro il progetto Scuole sicure di Loreto per il contrasto allo spaccio di stupefacenti vicino agli istituti scolastici. Lo annunciano i consiglieri comunali Paolo Albanesi e Daniele Guardianelli sottolineando come la Città Mariana si sia assicurata uno dei tre finanziamenti ottenuti in tutta la provincia di Ancona.

«Grazie al lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Nicola Molteni manteniamo l’ennesima promessa confermando la serietà e l’efficienza della Lega al Governo – spiegano per i consiglieri leghisti - La sicurezza è tema sempre più fondamentale verso il quale non è mai mancato il nostro impegno di politici e di amministratori. Siamo quindi particolaremente felici di questo risultato raggiunto».