Riaprire le scuole a Natale? Acquaroli toglie ogni dubbio: «Non se ne parla»

ANCONA - «Di riaprire le scuole superiori prima di Natale non se ne parla». Lapidario il commento del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, durante il collegamento di questa mattina con la trasmissione radiofonica 'Radio anch'io', sulle ipotesi di riapertura delle scuole che potrebbero essere inserite nel prossimo Dpcm del Governo.

«Noi abbiamo avuto un problema enorme a livello di trasporti pubblici locali- dice Acquaroli-. Ci stiamo organizzando per gennaio, sperando che si potrà riaprire con le attività scolastiche, cercando di mettere a disposizione della popolazione scolastica un numero di autobus sufficienti per non creare assembramenti. Ma non è opportuno aprire le scuole prima delle vacanze di Natale».