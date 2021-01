Scuola Marche, Ruggeri (M5s) chiede il ritorno in classe: «E' urgente»

Lo chiede la consigliera regionale delle Marche Marta Ruggeri (M5S) dopo che oggi, in Aula, è stata discussa una sua interrogazione sulla ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole superiori marchigiane

"La ripresa delle lezioni in presenza è assolutamente necessaria e urgente, per non peggiorare gli effetti, già oggi traumatici, sull'educazione e la socialità di una generazione di ragazzi che rischia di essere ricordata come la 'generazione in pigiama'- dice Ruggeri- Bene quindi la decisione del Governo e l'adesione della Regione Marche al programma di riapertura". Se da una parte la consigliera grillina esprime apprezzamento per l'orientamento della Regione di riaprire una settimana in anticipo, rispetto a quanto previsto dall'ordinanza regionale, dall'altra non manca di sottolineare alcuni ritardi.

"L'amministrazione regionale è in ritardo sulle misure per consentire un ritorno a scuola in sicurezza degli studenti marchigiani e come al solito la maggioranza butta la palla in tribuna addebitando le colpe al Governo- conclude Ruggeri- Abbiamo qualche perplessità sull'efficacia risolutiva degli impianti per la depurazione dell'aria che la Regione ha annunciato di acquistare, che peraltro potranno entrare in funzione, se tutto va bene, a primavera inoltrata, quando l'areazione sarà più agevole aprendo le finestre".