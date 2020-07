Scuola, Comitato Ancona: «Più risorse per personale ed edilizia»

Una piccola delegazione del Comitato 'priorità alla scuola' di Ancona si e' ritrovata questa mattina sotto l'Ufficio scolastico regionale per aspettare l'arrivo della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

«Vogliamo tornare a scuola in sicurezza- spiega Silvia Mariotti, una delle tre componenti della delegazione del Comitato- Servono forti investimenti in istruzione. Fino ad adesso si è parlato di 1,5 miliardi ma queste sono briciole. Servono piùrisorse per l'edilizia scolastica e piu' personale, sia docente che Ata. Non si può pensare di risolvere la situazione di una pandemia con dei banchi a rotelle che hanno un costo esorbitante rispetto ai banchi tradizionali. Vogliamo poi sapere quali sono i protocolli di prevenzione e capire cosa succede se viene rilevato un caso positivo a scuola. Purtroppo finora è tutto molto fumoso».