Marchetti (Lega): «Falsa partenza, ma dalla scuola nasce il futuro»

«Dalla scuola nasce il futuro del nostro Paese e auguro a tutti i giovani marchigiani di poter cominciare al meglio questo anno scolastico, seppur, a causa del governo, si tratti in realtà di una falsa partenza». Così in una nota il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti -

«L’incapacità gestionale dell’esecutivo e del Ministro Azzolina, è ormai tristemente nota - ha sottolineato Marchetti - i nostri ragazzi sono rientrati in aula ma mancano insegnanti di sostegno, in molti istituti anche banchi, mascherine e gel igienizzante. Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia e incrementate dall’incompetenza di chi avrebbe dovuto garantire una ripartenza vera- ha concluso Marchetti - oggi tanti ragazzi torneranno a riappropriarsi di una quotidianità importante che gli consentirà di rivivere una parziale normalità: a loro va il più grande in bocca al lupo».