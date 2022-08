Covid, Abano (FdI): «Linee guida per la riapertura delle scuole tardive e insufficienti»

«Dopo ben quattro mesi di attesa, il Ministero della Salute ha pubblicato le linee guida per il contrasto alla diffusione del virus nelle scuole, in vista del nuovo anno scolastico». Lo dichiara in una nota Lucia Albano, deputata marchigiana di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze.

«Le indicazioni non presentano alcuna novità rispetto a quanto già conosciamo. In effetti, le raccomandazioni sono sempre le stesse: mascherine, distanziamento, apertura delle finestre. La possibilità di installare dispositivi di ventilazione meccanica controllata negli ambienti scolastici, come suggerito da Fratelli d’Italia ormai mesi fa, non viene nemmeno menzionata. Eppure, dopo due anni di pandemia, gli studi e gli esempi pratici che ne provano l’efficacia sono moltissimi. Uno fra tutti, quello condotto dalla Fondazione Hume in collaborazione con la Regione Marche, dove si certifica che la Vmc abbatte dell’80% il rischio di contagio. L’esecutivo si mostra sordo persino davanti alla tutela della salute dei nostri ragazzi».