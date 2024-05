Tensione in commissione: Toccaceli attacca Zinni, scontro in maggioranza

ANCONA- Attriti in VII Commissione tra il capogruppo di Fratelli d’Italia, Jacopo Toccaceli, e il vicesindaco e assessore al Bilancio Giovanni Zinni. Quella di ieri doveva essere una breve seduta per votare la delibera sul rendiconto che il 14 maggio sarà discussa in Consiglio, invece il consigliere Toccaceli ha alzato un polverone, criticando l’“immobilismo” della Giunta su alcuni temi a otto mesi dal suo insediamento. «Ad oggi attendo ancora risposte dalla nostra attività di indirizzo politico» ha attaccato Toccaceli provocando l’assessore Zinni, che ha chiesto al presidente della VII Commissione Vincenzo Rossi il verbale integrale della seduta. Le questioni messe sul tavolo dal capogruppo di Fratelli d’Italia sono due: la prima è relativa al mancato accordo tra gli uffici comunali per stabilire chi ha diritto e chi no a ricevere sostegni dal Comune; la seconda è relativa ai permessi per le consegne dei commercianti nelle Ztl della città.

«I lavori della commissione e del Consiglio sulle Ztl e i permessi per le consegne dei commercianti sono stati totalmente disattesi – ha affermato Toccaceli–, eppure la mozione era stata approvata. Inoltre, non è ancora stato fatto niente per scovare i furbetti che percepiscono aiuti dal Comune e allo stesso tempo sono morosi nel pagamento di multe e tributi». Il capogruppo di FdI ha ribadito che «gli uffici sono si parlano». Di fronte a questa affermazione è arrivata prontamente la replica di Zinni: «Consigliere è a conoscenza di qualche caso in particolare?». Poi, cercando di far "calmare" gli animi, ha continuato. «Comprendo lo spirito della richiesta formulata dal consigliere e farò tutte le verifiche del caso. Ad oggi non mi sono noti casi specifici di inadempimento degli uffici in merito all'applicazione del regolamento. Teniamo comunque alta la guardia».