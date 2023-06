Centrosinistra ko, la segretaria del Pd Marche: «Umiltà, ascolto e condivisione per ripartire con le proposte»

ANCONA- A pochi giorni dall’esito delle Amministrative, la segretaria regionale del Pd Chantal Bomprezzi ha messo all’ordine del giorno della segreteria regionale, convocata per lunedì pomeriggio 5 giugno, la necessità di avviare un percorso di analisi post voto all’interno del Partito, con la convocazione degli organismi deputati. «Credo che la discussione e il confronto siano alla base di ogni comunità politica. Il PD Marche ha spesso scontato l’assenza di una riflessione quando era il momento e questo non ci ha fatto sicuramente bene. Dobbiamo recuperare un atteggiamento di umiltà, di ascolto, di condivisione e da qui ripartire con le proposte- afferma Bomprezzi-. Proprio per questa ragione, oltre alla necessaria discussione negli organismi di Partito locali e regionali che dovrà essere svolta, subito dopo inviterò tutti i Segretari di circolo, e anche i Segretari provinciali naturalmente, ad un incontro insieme. Ripartiamo dalla base che rappresenta la nostra vera ricchezza. I Segretari di Circolo con il loro prezioso lavoro quotidiano, sono quei volontari che ci aiutano ad avvicinare nuove iscritte e nuovi iscritti, a rendere presente il Partito tra le persone sui territori e che per questo vanno coinvolti e valorizzati».