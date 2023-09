Sbarco Ocean Viking, Rubini: “Mi impediscono di esercitare il mio ruolo democratico!”

"Nella giornata di ieri ho chiesto, in qualità di consigliere comunale, di poter assistere alle operazioni di sbarco della Ocean Viking previste per domani mattina al porto di Ancona. Dopo aver ottenuto una prima autorizzazione da parte del Comune con tanto di richiesta di targa dell’auto per l’ingresso nell’area interdetta, alle ore 15 di oggi mi è stato comunicato che il Prefetto, con una telefonata al vice sindaco, ha negato ogni autorizzazione". A parlare è Francesco Rubini, ex candidato sindaco e capogruppo di Altra Idea di Città. Domani mattina infatti è previsto l'arrivo ad Ancona della Ong Ocean Viking con a bordo 68 profughi. Si tratta del settimo sbarco al porto di Ancona.

"Ora, al netto della complessiva sgrammaticatura istituzionale della vicenda - conclude Rubini - trovo davvero grave che sia impedito ad un rappresentante democraticamente eletto di esercitare il suo ruolo all’interno di un avvenimento così importante. Questo la dice lunga sulla considerazione che certi poteri hanno degli organi politici - rappresentativi e di come la gestione del fenomeno migratorio sia concepita come una mera vicenda di ordine pubblico".