SPECIALE ELEZIONI | A Sassoferrato il sindaco uscente Maurizio Greci si gioca la fascia con Roberta Leri: i candidati

SASSOFERRATO - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Sassoferrato

La sfida sarà a due, tra il sindaco uscente Maurizio Greci e Roberta Leri, attuale assessore dei Servizi sociali. Maurizio Greci prova il secondo mandato sostenuto dalla Lista ‘Uniti verso il Futuro’ composta da: Massimo Bernardi, Marco Caverni, Daniela Donnini, Silvia Franzese, Giorgio Ominetti, Federica Paolini, Ugo Pesciarelli, Marianna Rizzo, Erika Santoni, Paolo Stefanelli, Paolo Tittarelli ed Elisa Vitaletti. Roberta Leri, invece, è sostenuta da lista ‘Nuova Sassoferrato’ di area centrodestra composta da: Giovanni Mezzopera, Alessandro Mancini, Isabella Tosti, Martina Costantini, Silvia Pecorari, Giorgia Palmieri, Raffaele Rossi, Marco Artigiani, Silvia Piermattei, Francesca Guglielmi, Serenella Catani e Daniela Montecchiani.