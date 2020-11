Sanità e politiche sociali, Elena Leonardi (FdI) eletta presidente della IV Commissione

ANCONA - «Ci tengo, all’indomani della mia nomina a Presidente della IV Commissione permanente Sanità e politiche sociali, innanzitutto a ringraziare i colleghi che mi hanno scelta per guidare una commissione che sarà sicuramente cruciale nelle politiche di questa amministrazione dei prossimi cinque anni». Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Elena Leonardi, neoeletta presidente della Commissione sanità.

«Quello della sanità è un tema sempre al centro dell’azione politica regionale e che occupa larga parte dei bilanci, ma mai come in questo periodo storico la commissione sanità rivestirà un ruolo fondamentale sia nella riscrittura del Piano Sociosanitario che più in generale in ottica del nuovo assetto che la giunta Acquaroli e l’intera maggioranza intendono dare all’organizzazione della sanità sul territorio marchigiano e della medicina territoriale. Nei prossimi mesi e nei prossimi anni ci troveremo a ridisegnare la sanità marchigiana, assieme ai medici e ai professionisti sanitari, ai sindaci e ai territori. Sarà un processo che, nel rispetto del ruolo che mi è stato accordato, vorrò guidare attraverso l’ascolto, l’approfondimento, la presenza sui territori, con l’obiettivo di consegnare ai cittadini marchigiani una sanità degna delle loro aspettative. Porto con me l’esperienza maturata negli scorsi cinque anni da vicepresidente della stessa commissione e la volontà di confrontarmi con tutto il mondo sanitario e quello degli enti locali, di visitare le strutture sanitarie e parlare con chi è in prima linea sia nell’ordinario che nello straordinario. Dobbiamo molta riconoscenza ai nostri medici e ai nostri operatori da mesi in trincea per proteggere la nostra comunità e lottare contro il coronavirus. Non meno importante sarà seguire le politiche sociali, favorire le politiche per la famiglia e iniziative in favore delle fasce più deboli e più esposte al rischio. Il mio impegno, e sono certa di interpretare quello dell’intera commissione, sarà massimo affinché la sanità marchigiana torni ad essere a servizio dei territori e dei cittadini».