Sanità Valmusone, le Liste Civiche Osimo attaccano: «Vogliamo chiarezza»

Sul tema della sanità pubblica e del Pnrr, le Liste Civiche Osimo si sono espresse in maniera inequivocabile attraverso una nota diffusa:

«Vogliamo chiarezza sulla sanità della Valmusone. Se è vero che i soldi del Pnrr per l'ospedale di Osimo non sono stati erogati per tempistiche troppo complesse, smentendo la versione ufficiale che era impossibile tecnicamente, vuol dire che si è fatta una grossa disparità di trattamento per Osimo e la sua valle. Vogliamo che si faccia chiarezza su questo. La stessa chiarezza la pretendiamo per chi vuole oggi la casa della salute. Se è vero che è una richiesta del PD ne prendiamo atto, ma non ci risulta essere il PD in maggioranza regionale. Per anni hanno tenuto soffocata la possibilità di realizzare una casa della salute e adesso la rivendicano … deve essere chiaro che se si realizza è opera del centro destra non del PD. Così pure per la nuova sede Usca e Hub vaccinale permanente che a breve dovrà inaugurare, se è vero che è stato fatto il bando per reperire i locali, perché ora non farlo come chiede il PD? Pretendiamo chiarezza e non due posizioni contrastanti sulla sanità regionale per Osimo, questo è l’appello che invochiamo al nostro leader Dino Latini e a tutta la Regione Marche».