San Benedetto, incontro tra la deputata Albano (Fdi) e il sindaco Piunti

«Questa mattina ho iniziato l’attività parlamentare istituzionale sul territorio incontrando, assieme ad Antonio Vagnoni coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti. Ho ritenuto importante iniziare dalla mia città, dove sono nata e nella quale ho desiderato tornare dopo gli studi ed a seguito di anni di lavoro in Italia e all’estero, per sposarmi e far crescere i miei figli». Così la deputata marchigiana di Fratelli d'Italia, Lucia Albano, che questa mattina ha incontrato il sindaco di San Benedetto del Tronto.

«Nell’incontro ho espresso la mia totale disponibilità al sindaco a farmi portatrice delle istanze del territorio a livello nazionale, in particolar modo in questo delicato momento che vede le nostre comunità provate dalla pandemia, e che impone un’attenzione massima a tutti i livelli istituzionali per la tenuta socio economica del nostro territorio. Ringrazio il sindaco per la cordiale accoglienza, e colgo l'occasione per augurargli buon lavoro».