Salvini imbarazza Acquaroli e lo brucia sulla giunta delle Marche: Ancona a mani vuote

«Buon lavoro al presidente della giunta delle Marche, Francesco Acquaroli, e alla sua squadra. Tra le altre cose la Lega si occuperà anche di Attività produttive, Agricoltura, Sviluppo economico, Sanità, Famiglia, Immigrazione, Sicurezza, Cultura, Sociale e Sport. Passeremo dalle parole ai fatti».

A dirlo in una nota é il leader della Lega Matteo Salvini, che prima ancora che il neo governatore delle Marche ufficializzi la giunta regionale, passaggio previsto per domani, si complimenta con l'esecutivo marchigiano ed in particolare con i leghisti in squadra. Stando ai rumors di palazzo Raffaello al Carroccio dovrebbero andare tre assessorati: la vicepresidenza spetterà a Mirco Carloni che avrà le deleghe Attività produttive, Agricoltura e Sviluppo economico, per l'ex senatore Filippo Saltamartini c'é la Sanità, Famiglia, Immigrazione e Sicurezza, mentre alla deputata Giorgia Latini andranno Cultura e Sport. Per l'ex sindaco di Fano Stefano Aguzzi (Fi) sembra essere pronta la delega all'Ambiente, mentre ai due esponenti del partito di Giorgia Meloni, Guido Castelli e Francesco Baldelli, andranno rispettivamente Bilancio più la delega per le aree colpite dal sisma e Infrastrutture. Presidente del consiglio regionale sarà infine Dino Latini (Udc). Se dunque le anticipazioni saranno confermate in giunta ci saranno tre pesaresi (Baldelli, Carloni e Aguzzi), un ascolano (Castelli), un maceratese (Saltamartini) e un'altra ascolana ma originaria della provincia di Ancona (Latini).