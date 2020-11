«Pronti a test sierologici nelle farmacie delle Marche»

ANCONA - Test sierologici, la Regione Marche pronta a farli nelle farmacie. Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini, nel corso della seduta odierna del consiglio regionale rispondendo ad un'interrogazione dei consiglieri Micaela Vitri (Pd) e Andrea Biancani (Pd) sull''attivazione dell'intesa con le farmacie Assofarma e Federfarma per test sierologici rapidi disponibili negli esercizi aderenti.

«Il 27 ottobre ho incontrato le organizzazioni rappresentative delle farmacie per valutare la possibilita' di fare un accordo regionale per effettuare test sierologici- dice Saltamartini-. L'incontro ha dato esito positivo. Gli uffici stanno ora valutando l'intervento per la protezione dei dati sensibili. Pertanto c'e' un interesse della Regione a far si che le farmacie possano eseguire questi test sierologici per l'accertamento della positivita' al Covid-19 e conseguentemente ho intenzione di proporre alla giunta una deliberazione per far partire questi test nelle farmacie».