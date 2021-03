Per Saltamartini gli ospedali non sono saturi, il Pd: «Offende operatori e marchigiani»

ANCONA - «Dichiarazioni offensive sia nei confronti degli operatori sanitari degli ospedali che stanno lanciando disperate richieste di aiuto perchè i Pronto soccorso sono ormai saturi, costretti a respingere le ambulanze in coda, sia rispetto ai cittadini delle Marche dove, ad oggi, è stato vaccinato solo il 2,4% della popolazione». Duro il commento del consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo (Pd) nei confronti delle dichiarazioni rilasciate dall'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, al Tgr Marche.

Saltamartini, in riferimento alla situazione dell'ospedale di Ancona Torrette, ha detto che «di collasso non si può parlare nel senso che abbiamo ancora garanzie piuttosto rilevanti nel sistema ospedaliero regionale», aggiungendo poi che «prima dell'estate saremo in grado di vaccinare un'ampia fascia della popolazione, vicino al 60%». «Basta con le mistificazioni della realtà- chiude Mastrovincenzo- basta con i falsi annunci».