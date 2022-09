Movida e spettacolo, Rubini alza la voce: «Eventi di nicchia, Ancona merita di più»

ANCONA- Sul tema movida, connessa agli spettacoli, è tornato ad esprimersi il leader di Altra Idea di Città Francesco Rubini fissando nuovamente il focus sul delicato argomento già oggetto di dibattito politico e non solo:

«Tanti degli eventi che il Comune organizza dentro la Mole sono lodevoli, ma hanno un carattere “esclusivo”, sono quasi sempre a pagamento e con una capacità di raccogliere un pubblico tendenzialmente di nicchia. È come se questa amministrazione, ed in particolare l’assessorato alla cultura, avessero dimenticato la pluralità che dovrebbe caratterizzare una proposta culturale capace di raggiungere l‘intera cittadinanza nel suo complesso. Abbiamo bisogno di più palchi, di artisti diversi, eventi distribuiti sul territorio, una seria co - progettazione pubblica - privata. Del resto, se il Comune di Osimo è nelle condizioni di far suonare Achille Lauro in piazza a gratis, perché non potrebbe farlo Ancona senza limitarsi alla proposta che già offre nel contesto della Mole? Non vorrei che qualcuno avesse scambiato il ruolo di assessore con quello di direttore artistico dimenticando di garantire alla città un’offerta aggregativa e culturale destinata a tutte e tutti. Senza spocchie e fastidiose puzze sotto al naso».