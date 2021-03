Mancini testimonial delle Marche, Battistoni (Fi): «Scelta ottima per ripartire, bene Acquaroli»

«La scelta di Roberto Mancini, un uomo dalla grande personalità e mediaticità, come testimonial della Regione Marche è una notizia importante, della quale dobbiamo essere tutti molto orgogliosi». Così il sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali Francesco Battistoni.



«Ho seguito con attenzione la presentazione del suo incarico a uomo immagine, ed ho trovato le parole del mister molto pertinenti con la situazione attuale della regione, segno di una grande conoscenza del territorio. Questa è, senza dubbio, la scelta migliore che il Presidente Acquaroli e la sua giunta potessero fare; ringrazio il commissario tecnico a nome di Forza Italia per essersi messo a disposizione con grande passione e amore per la sua terra. Questo successo va ascritto a questa amministrazione e rappresenta un momento di slancio per l’immagine della Regione Marche che dovrà farsi trovare ponta per l’uscita dalla crisi pandemica e la ripresa dell'economia».