Ritroviamo Castelbellino si presenta. Parte la volata di Federica Carbonari: «E' giunto il momento di cambiare»

CASTELBELLINO - Sabato pomeriggio, davanti ad un centinaio di persone, la lista Ritroviamo Castelbellino ha presentato il proprio programma in vista delle prossime elezioni comunali del 8-9 giugno 2024. Nella conferenza stampa organizzata presso la sede elettorale di via Gramsci è emerso un messaggio chiaro: «è giunto il momento di cambiare». Al timone della civica l'avvocato Federica Carbonari, 40 anni e mamma di due bambini, che a 5 anni di distanza dalla scorsa tornata elettorale ritenta la corsa alla fascia di primo cittadino. Dovrà vedersela con il sindaco uscente Andrea Cesaroni, appoggiato dalla lista Uniti per Castelbellino.

Il programma

Da cinque anni, Ritroviamo Castelbellino ha operato con l'obiettivo di riunire i cittadini e di recuperare l'identità collettiva del territorio. «La comunità al centro del progetto» come ha ripetuto più volte la candidata sindaco durante la presentazione. «Questa missione - spiega Federica Carbonari - si amplia includendo la necessità di ricostruire il tessuto urbano e riportare servizi essenziali alla comunità, alle attività commerciali e alle strade. Il programma della lista riflette questo impegno, articolandosi su cinque pilastri fondamentali».

Il primo pilastro affrontato è quello della sicurezza, intesa non solo come assenza di pericoli, ma come possibilità di vivere il paese senza timori, consentendo ai cittadini di passeggiare liberamente e ai bambini di giocare nei parchi in totale tranquillità. In particolare, viene sottolineata l'importanza di intervenire sull'incrocio pericoloso sulla SS76 (ex Calamity) un problema trascurato per anni dall'amministrazione attuale. Il secondo pilastro riguarda la comunità, con l'obiettivo di ricostruire spazi pubblici inclusivi e promuovere luoghi d'incontro per tutti i cittadini, senza distinzioni. La lista propone l'apertura di un centro di aggregazione giovanile e intergenerazionale, oltre al recupero dei parchi pubblici, con l'accento sull'importanza di queste azioni nel normale svolgimento dell'amministrazione, evitando interventi superficiali a fini elettorali. Il terzo pilastro, quello dei servizi, si concentra sull'importanza di investire nelle piccole attività locali e di garantire servizi essenziali per tutta la comunità, come la riapertura del Bar delle Querce e l'istituzione di un centro diurno per anziani. Si propone inoltre una maggiore collaborazione con le frazioni per garantire una distribuzione equa dei servizi anche nelle aree periferiche. La trasparenza è il quarto pilastro, considerato un valore fondamentale per instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e cittadini. Ritroviamo Castelbellino si impegna a favorire la trasparenza amministrativa, semplificando i rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini attraverso l'istituzione di uno sportello dedicato e l'implementazione di consulte di frazione. Infine, il quinto pilastro riguarda l'inclusione sociale, con l'obiettivo di garantire a tutti i cittadini la piena accessibilità agli spazi pubblici e ai servizi, senza discriminazioni. La lista propone interventi concreti per eliminare le barriere architettoniche e garantire un numero adeguato di posti nell'asilo comunale.

«Il programma presentato da Ritroviamo Castelbellino - chiude la candidata sindaco - rappresenta un impegno concreto per il cambiamento e la rinascita del territorio, basato su valori di partecipazione, solidarietà e trasparenza. Con una visione centrata sulla comunità e sulle sue reali esigenze, la lista si propone di riallacciare il legame tra amministrazione e cittadinanza, ponendo al centro delle proprie azioni il benessere collettivo».

I candidati consiglieri