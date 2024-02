Riqualificazione Largo Bevilacqua-via San Martino: approvato il progetto di fattibilità

La Giunta nella seduta odierna ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla riqualificazione dell'intersezione Largo Bevilacqua – via S. Martino - via Isonzo con sistemazione dell’area antistante l’imbocco della galleria del Risorgimento. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria. I lavori prevedono lo scavo parziale della pavimentazione stradale, la posa di cordoli prefabbricati in calcestruzzo, ghiaia all’interno delle nuove aiuole, oltre che la posa in opera di caditoie e chiusini stradali e l'adeguamento della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale.

“L'obiettivo – afferma l'assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini - è quello di incrementare la sicurezza stradale all'imbocco della galleria del Risorgimento, di una riqualificazione dell'ingresso alla stessa ed un miglioramento del decoro urbano anche in vista dei lavori di sistemazione della parte frontale della galleria del Risorgimento”.