La lista civica Ripartiamo dai Giovani diventa un movimento politico. Obiettivo allargarsi in tutta la regione

ANCONA- “Ripartiamo dai giovani”, la lista civica che si è presentata alle scorse elezioni amministrative di Ancona diventa un movimento politico e mira ad allargarsi in tutta la regione. In Comune è rappresentata da Marco Battino, assessore all’Università, Politiche giovanili, Sviluppo imprenditoriale, Economia della notte, Volontariato civico, e dal consigliere comunale Francesco Andreani. Battino si era presentato come candidato sindaco della civica formata da giovanissimi ottenendo al primo turno il 2.18% delle preferenze, per poi apparentarsi al ballottaggio con la coalizione di centrodestra guidata dal sindaco Daniele Silvetti. Fondamentale l’accordo trovato su specifiche tematiche del programma elettorale che è poi valso al leader di Ripartiamo dai Giovani l’ingresso in giunta.

«Sulle ali dell'entusiasmo per l’ottimo risultato ottenuto in pochissimi mesi dall’annuncio della nascita del gruppo, ora il movimento ha un assetto che guarda all’intera regione, ma con la sede ed il centro dell’attività che rimane ad Ancona con tanto di conferma della sede situata in via Macerata 3/A a pochi passi da Piazza Ugo Bassi- spiega il movimento in una nota-. La scelta della location non è casuale, tutto è partito da questo quartiere, il Piano, un luogo in cui Ripartiamo dai Giovani ha le sue radici e dove continuerà a svolgere anche l’attività di confronto costante con i cittadini». Il Coordinamento del movimento politico è composto da: Marco Battino (Presidente), Francesco Itto (Segretario), Matteo Baldini (Tesoriere), Benedetta Alessandrelli (Consigliere) e Filippo Bernacchia (Consigliere). Il movimento politico fa sapere che ì partita la campagna tesseramenti 2023, maggiori informazioni e novità verranno pubblicate sulle pagine social ufficiali di Ripartiamo dai Giovani.