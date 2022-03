Caro gasolio, il tempo sta finendo: «La mobilità dolce diventa una necessità»

ANCONA- La mobilità dolce, alternativa, sostenibile è sempre stata una prerogativa di Altra Idea di Città Ancona. A maggior ragione in questo momento dove, a causa dei rincari del gasolio e della geopolitica, la questione ambientale si sta traslando anche in ambito economico. Francesco Rubini, consigliere comunale e leader Aic, ha ribadito i capisaldi di un pensiero che adesso più che mai assume i connotati di una necessità:

«Come movimento politico chiediamo una svolta vera e propria e non la chiediamo da oggi. Abbiamo fatto battaglie importanti sul trasporto pubblico locale, sulla stazione marittima, su una diversa gestione dei parcheggi e sulle ciclabili giusto per ricordare alcuni temi. Sono anni che lo ribadiamo che non c’è altra via da percorrere».

Contestualizzando il tutto con il presente: «Adesso non è un più un “si può fare”. Adesso parliamo di una necessità. Da una parte ci troviamo a combattere con i cambiamenti climatici con la salute da salvaguardare. Dall’altra parte, la geopolitica economica dice che non c’è alternativa alla riconversione energetica e quindi della mobilità. I rincari stanno colpendo tutti».