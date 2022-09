Rincari, il PD va all’attacco: Mentre imprese e famiglie sono vessate la Giunta Acquaroli scappa a Roma

ANCONA- Tema dei rincari che continua a far discutere. La consigliera regionale del PD Manuela Bora si è lanciata all’attacco della Giunta del Governatore Francesco Acquaroli mettendo in risalto alcuni aspetti:

«Il caro bollette sta soffocando il nostro sistema produttivo e sta mettendo a dura prova la tenuta dei conti nelle famiglie. Ristorazione, commercio, imprese sono in ginocchio. Servirebbe l’impegno di tutti in un’azione coordinata di sostegno economico attraverso lo stanziamento di aiuti a fondo perduto e prestiti, come venne fatto dalla Giunta Ceriscioli nel 2020 per far fronte alla crisi economica causata dal lockdown. La Giunta Acquaroli, tuttavia, è troppo impegnata a fare campagna elettorale e non ha tempo per dedicarsi a queste quisquilie: le imprese possono fallire, si possono spegnere la luce e il gas nelle ca se, l’importante è che gli assessori e i consiglieri candidati abbiano il seggio a Roma. Non potendo assistere inerme a questa intollerabile e offensiva inerzia, stamattina ho inviato una richiesta di convocazione congiunta e urgente della I e della II Commissione Assembleare Permanente per fare una ricognizione delle risorse disponibili in Bilancio e dare il via immediatamente a contributi straordinari per famiglie e imprese. Ho chiesto anche che siano contestualmente invitate le associazioni di categoria artigiane, industriali, commerciali e le rappresentanze sindacali affinché possano rappresentare i bisogni delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese marchigiane a cui la Giunta regionale ha il dovere di venire incontro».