Referendum giustizia,l'Udc raccoglie firme in piazza: tre appuntamenti

Tre gli appuntamenti che vedranno in piazza l’Udc ai quali sarà presente il Commissario regionale Antonio Saccone

Sarà una giornata in piazza nelle Marche per l’Udc quella di sabato 24 luglio. Il partito centrista è infatti impegnato nella raccolta delle firme per l’indizione dei sei quesiti referendari sul tema della giustizia, che sono stati lanciati nelle scorse settimane dalla Lega e dai Radicali.

Tre gli appuntamenti che vedranno in piazza l’Udc ai quali sarà presente il Commissario regionale Antonio Saccone: la prima tappa si svolgerà a Fano, a partire dalle ore 10, in Corso Matteotti, quindi ad Ancona dalle 11 al Passetto ed infine, scendendo più a sud, a Porto San Giorgio, ore 16,30, alla Piazzetta Silenzi sul lungomare Gramsci. Ai tavoli, organizzati dai responsabili provinciali del partito, parteciperanno diversi amministratori locali. Quello di Ancona vedrà anche la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale Dino Latini.