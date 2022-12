Prorogata la ricetta dematerializzata, Leonardi (FDI): «Sostegno per medici e pazienti»

«Ottima decisione del Governo Meloni quella di prorogare la ricetta dematerializzata, una misura istituita durante l'emergenza Covid ma che ha consentito e consentirà non solo ai pazienti di potersi curare più rapidamente e con meno attese negli ambulatori, ma anche e soprattutto ai medici di evitare il sovraffollamento dei propri studi, potendo così dedicare tutto il tempo necessario alle visite. Come Segretario della Commissione Affari sociali e Sanità del Senato, esprimo la mia massima soddisfazione per questa proroga, rappresentando un ulteriore passo in avanti per la realizzazione di un tessuto sanitario a misura dei cittadini e attenta alle esigenze del personale medico». Questo quanto dichiara in una nota la senatrice Elena Leonardi, Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Marche.