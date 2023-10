Riapertura del punto prelievi di Osimo Stazione, Mangialardi (Pd): «Si passi dalle parole ai fatti»

ANCONA - «Sono soddisfatto della risposta fornita dall’assessore Saltamartini alla mia interrogazione, in merito al futuro del punto prelievi di Osimo Stazione. Lo ringrazio per aver fatto chiarezza sul ruolo positivo svolto dal Comune di Osimo nell’interlocuzione con l’Ast 2, per arrivare alla riapertura in tempi brevi del centro nei locali presi in affitto da Rfi, dove era ubicato prima che lasciasse posto alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale per l’emergenza Covid-19». Così il Capogruppo regionale del Partito Democratico, Maurizio Mangialardi, in merito alla vicenda legata alla riattivazione di un punto prelievi che costituisce un riferimento per diversi residenti nel comune di Osimo e nei centri limitrofi.

«Una chiarezza dovuta – prosegue Mangialardi – visto che la minoranza in consiglio comunale, in modo del tutto irrituale e senza alcun merito, ne aveva rivendicato la paternità. Bene anche che Regione, Comune e Rfi stiano verificando la possibilità di allungarne le prestazioni oltre la scadenza del contratto di locazione, in scadenza la prossima primavera. Ovviamente ci aspettiamo che dalle parole si passi presto ai fatti. Da parte nostra continueremo a monitorare l’evolversi del percorso al fine di evitare che possano insorgere nuovi ritardi. Anche perché stiamo parlando di un servizio molto importante, con un bacino di utenza che copre un porzione estesa del territorio, comprendente i comuni di Osimo, Castelfidardo, Loreto, Numana e Sirolo».