Registro tumori, la Lega chiede il potenziamento della prevenzione

Ripresa e potenziamento del Registro Tumori Marche attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro regionale e la sinergia con AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica ed AIRTUM – Associazione Italiana Registro Tumori per arrivare a costituire un registro tumori centro Italia in funzione del potenziamento delle attività di prevenzione. La Lega emenda la mozione presentata dal PD e spinge per colmare un gap di aggiornamento e di operatività che il Registro Tumori Marche ha registrato nel tempo.

«Gli emendamenti di cui sono primo firmatario rappresentano la volontà di Lega e maggioranza di rivitalizzare e potenziare il Registro Tumori delle Marche come strumento fondamentale di monitoraggio statistico in ambito oncologico per lavorare in modo mirato sulla prevenzione – dichiara il vicecapogruppo della Lega Mirko Bilò – Questa rimodulazione e accelerazione della filiera operativa consentirà di recuperare terreno allineando il lavoro delle Marche a quello delle altre regioni del Centroitalia con cui si intende collaborare per ampliare lo spettro di intervento».