Regione Marche, la giunta nomina i nuovi direttori dei dipartimenti

La Giunta regionale marchigiana oggi ha nominato i direttori dei Dipartimenti istituiti in attuazione della legge regionale 18 del 2021, sviluppando la riorganizzazione della Giunta regionale. Cinque dipartimenti su sei sono diretti da dirigenti regionali con esperienza qualificata maturata nell'ambito delle competenze dei dipartimenti nei quali sono stati nominati. Per il sesto dipartimento è stato individuato un dirigente di altra pubblica amministrazione, con profilo curriculare di rilievo. Di seguito l'elenco delle nomine: Avvocatura regionale e attività legislativa, Gabriella De Berardinis; Programmazione integrata, UE e risorse finanziarie, umane e strumentali, Maria Di Bonaventura; Infrastrutture, territorio e protezione civile, Nardo Goffi; Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione, Mauro Terzoni; Salute, Armando Marco Gozzini; Sviluppo economico, Raimondo Orsetti. Gli incarichi decorreranno dall'11 novembre 2021 o dalla data di sottoscrizione del contratto individuale, se successiva, ed avranno una durata di tre anni. Nella stessa seduta la Giunta regionale ha provveduto a nominare ad interim anche il direttore generale dell'Agenzia sanitaria regionale, individuando come soggetto idoneo Armando Marco Gozzini, in ragione della necessità di garantire l'integrazione e la continuità di direzione delle politiche socio sanitarie regionali, di presidiare il contenimento del Covid-19, e di assicurare la valorizzazione del sistema socio sanitario regionale nella fase post pandemia. Sempre oggi la Giunta regionale ha nominato il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione confermando, fino al conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo, il dirigente regionale Stefano Babini che ha svolto lo stesso incarico ad interim dal primo gennaio 2021.