TPL, dalla Regione Marche più fondi per il servizio trasporto degli studenti

ANCONA - La Regione Marche stanzia un milione e 100mila euro per potenziare i servizi di trasporto pubblico locale per l'utenza studentesca, dall'inizio dell'anno scolastico a fine del 2020. Lo ha stabilito la Giunta nel corso dell'ultima seduta per far fronte alle esigenze che sorgono con la riapertura delle scuole del 14 settembre e le restrizioni per l'emergenza pandemica da Covid 19.

«Il quadro che si è venuto a creare per effetto della pandemia ha creato forti ripercussioni sul settore dei trasporti limitandone la potenziale efficacia, oltre che riducendone l'efficienza dal punto di vista produttivo, creando problemi economici a cui la Regione Marche ha già dato una prima risposta con le misure della Piattaforma 210. Inoltre -spiega una nota della Regione-, al fine di tutelare la salute pubblica, negli ultimi mesi sono state introdotte diverse misure di contenimento della capacita' dei mezzi di trasporto per effetto del necessario distanziamento sociale da mantenere anche a bordo. Tema ancora in forte discussione e si attendono in queste ore chiarimenti dal Comitato tecnico scientifico della presidenza del Consiglio dei ministri».