Regione Marche, costituito in aula il Comitato valutazioni politiche

È stato costituito nell'Aula consiliare delle Marche il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. L'organismo, nato nel 2017 a partire dalla riforma statutaria, ha funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali. Ne faranno parte, in base alle indicazioni fornite dai gruppi assembleari, i consiglieri Anna Menghi (Lega), Andrea Assenti (Fdi), Jessica Marcozzi (Fi) e Giacomo Rossi (Civici), per la maggioranza, Manuela Bora (Pd), Anna Casini (Pd), Simona Lupini (M5s) e Luca Santarelli (Rinasci Marche) per le minoranze. Tra questi, nella prima seduta del Comitato, verranno eletti il presidente ed il vicepresidente. Il consiglio regionale ha poi proceduto all'elezione di 21 rappresentanti dell'Assemblea in enti ed associazioni che ne prevedono la presenza così suddivisi: Renzo Marinelli (Lega), Giacomo Rossi (Civici), Carlo Ciccioli (Fdi), Micaela Vitri (Pd) e Romano Carancini (Pd) comporranno la commissione per il conferimento della onorificenza "Picchio d'oro" che si assegna annualmente, nell'ambito della Giornata delle Marche, a personalità marchigiane che si sono distinte nella loro attivita' in Italia o all'estero.

Mirko Bilò (Lega), Elena Leonardi (Fdi) e Romano Carancini (Pd) saranno i componenti effettivi del Consiglio dei marchigiani all'estero, mentre Chiara Biondi (Lega), Andrea Putzu (Fdi) e Maurizio Mangialardi (Pd) saranno i componenti supplenti. Della Consulta regionale sull'immigrazione entreranno a far parte Anna Menghi (Lega), Gianluca Pasqui (Fi) e Antonio Mastrovincenzo (Pd), mentre nell'assemblea dei soci dell'associazione "Università per la Pace" farà ingresso Elena Leonardi (FdI). Nel consiglio direttivo della stessa associazione faranno parte Chiara Biondi (Lega) e Anna Casini (Pd). Infine il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere vedrà come componenti effettivi Chiara Biondi (Lega) e Manuela Bora (Pd) e, come componenti supplenti, Jessica Marcozzi (Fi) e Anna Casini (Pd).