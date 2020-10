Reddito di cittadinanza, Romagnoli e Lupini (M5s): «Seconda fase deve accelerare»

MARCHE - «Continua il nostro impegno per arrivare, anche nelle Marche, a una maggiore accelerazione della seconda fase prevista dal Reddito di Cittadinanza, ovvero la definizione e realizzazione dei PUC-Progetti Utili alla Cittadinanza, uno strumento messo a disposizione dei Comuni, che prevede la realizzazione di specifici progetti a favore del territorio, realizzati grazie all'impiego dei percettori del Reddito di Cittadinanza. A questo scopo abbiamo tenuto una riunione operativa presso il Comune di Fabriano insieme con Vincenza Di Maio, neo Assessore ai Servizi Sociali e all'Istruzione, la Dirigente e alcuni dipendenti comunali, il Comandante della Polizia Municipale e il Direttore di Ambito Territoriale Sociale». Lo affermano il Senatore M5S Sergio Romagnoli (componente della Commissione Lavoro) e Simona Lupini, Consigliera M5S della Regione Marche

«Solo per il Comune di Fabriano saranno disponibili circa 270 percettori di Reddito di Cittadinanza, per un totale di circa 2.500 ore da mettere a disposizione di lavori socialmente utili. Una grande occasione per il miglioramento della città e per la formazione di centinaia di persone. Sindaco, Giunta e gli altri organi interessati stanno già effettuando un attento monitoraggio dei bisogni sul territorio, per poi identificare i migliori progetti da realizzare. In tutta questa fase si creerà anche una positiva sinergia con il Centro per l'Impiego, al cui interno oltre al personale già previsto, operano anche i navigator, con tutta la loro professionalità. Con l'avvio dei Progetti Utili alla Collettività sarà sempre più visibile l'importanza del Reddito di Cittadinanza, intervento fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, che già ha portato indubbi benefici a centinaia di migliaia di persone in condizione di difficoltà economica. Noi continueremo a operare, in Parlamento e in Regione Marche, affinché si arrivi rapidamente alla concreta ideazione e realizzazione dei PUC» concludono il Senatore Romagnoli e la consigliera Lupini.